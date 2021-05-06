Замминистра иностранных дел встретился с Постоянным координатором ООН в Беларуси

Сегодня, 6 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с Организацией Объединенных Наций и представительствами ООН и агентств ООН в нашей стране.

«Состоялся обмен мнениями о ходе согласования Рамочной программы Беларуси и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, а также о взаимодействии по целям устойчивого развития, сотрудничестве в области прав человека и по вопросам восстановления белорусских регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС», – добавили в ведомстве.

Фото: МИД

