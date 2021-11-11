Замминистра иностранных дел провел встречи с послами Бангладеш и Саудовской Аравии

Бангладеш«На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Камрулом Ахсаном подчеркнута важность продвижения политического диалога между двумя странами на всех уровнях. В этом контексте собеседники условились о проведении в ближайшее время пятого раунда консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Бангладеш», – рассказали в МИД.
Также сообщается, что в рамках переговоров дипломаты обсудили модальность очередного заседания Совместной Белорусско-Бангладешской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, организацию в 2022 году мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Достигнута договоренность о продолжении работы по расширению двусторонней договорно-правовой базы.
Саудовская Аравия«В рамках встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом определены дальнейшие шаги по активизации двустороннего диалога. В частности, стороны договорились об организации политических консультаций и очередного заседания Совместного межправительственного комитета по сотрудничеству, расширении двусторонних связей в сферах образования и сельского хозяйства, проработке визитов деловых кругов», – уточнили в МИД.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы взаимодействия двух стран на многосторонних площадках и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Фото: МИД