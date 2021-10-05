Замминистра иностранных дел принял участие в пятом заседании Белорусско-Пакистанского делового совета

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 5 октября принял участие в пятом заседании Белорусско-Пакистанского делового совета. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Мероприятие состоялось в Минске под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Федерации торгово-промышленных палат Пакистана.
В своем выступлении Николай Борисевич подчеркнул стратегический характер белорусско-пакистанских отношений, отметив важность обеспечения поступательного развития перспективных точек роста.
В качестве ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран выделены наращивание объемов взаимных продаж традиционной продукции, создание совместных предприятий по выпуску белорусской техники в Пакистане, хирургических инструментов, кожаных изделий в Беларуси, совместных кластеров по производству востребованных лекарственных средств.
Отмечена необходимость привлечения пакистанского капитала для реализации проектов по модернизации белорусских текстильных предприятий, а также важность развития совместных производств сельскохозяйственной продукции, наращивания взаимодействия в научно-технической сфере с прямым выходом на производственный цикл.
Перспективным также представляется двустороннее взаимодействие в сфере образования с целью профессиональной и технической подготовки пакистанских специалистов с использованием белорусских образовательных технологий.
Заместитель министра подчеркнул, что обозначенные направления совместной работы в полной мере учитывают экономические интересы как белорусской, так и пакистанской стороны.
Фото: mfa.gov.by