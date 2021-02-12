Замминистра энергетики: основная задача – повышение энергетической самостоятельности страны

Такое мнение в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания высказал, комментируя вчерашний доклад Главы государства, корреспонденту sb.by заместитель министра энергетики Сергей Реентович:
– Мы еще раз услышали о тех основных направлениях, которые сегодня находятся в разработке. Большинство из них уже есть в программе деятельности Правительства до 2025 года. Основная задача – повышение энергетической самостоятельности страны и ее энергетической безопасности. Основной механизм и инструмент реализации – это ввод Белорусской атомной электростанции, что позволит производить порядка 18,5 миллиарда кВт*ч электрической энергии в год, а следовательно, снизить выбросы парниковых газов на уровне 7 миллионов тонн в год, а также снизить зависимость экономики от углеводородов. Мы сможем замещать порядка 4,5 миллиардов кубических метров газа ежегодно. Кроме того, ввод БелАЭС позволяет нам уже сегодня принимать решение по введению стимулирующих тарифов – очень комфортных – на электрическую энергию как для населения, о чем вчера также было сказано Главой государства, так и для потребителей реального сектора. С 2019 года мы получили более 7 тысяч абонентов, которые уже воспользовались данными тарифами и сегодня осуществляют отопление и горячее водоснабжение с использованием электрической энергии. Это был шаг на упреждение. Мы понимали, что до ввода БелАЭС мы уже должны что-то предложить. Предполагали, что возникнут какие-то определенные трудности на пути реализации этих направлений. Не все просто. Сети, обеспечивающие сегодня бесперебойное энергоснабжение наших потребителей в части жилых домовладений, не рассчитаны на такой запрос мощности. Поэтому, когда абоненты обращаются с заявлением о выдаче технических условий на использование электрической энергии на цели отопления и горячего водоснабжения, мы не всегда можем удовлетворить их заявления. За 2020 год мы получили порядка 24 тысяч обращений от наших абонентов, но смогли, к сожалению, удовлетворить только 80 процентов. Поэтому совместно с местными распорядительными и исполнительными органами мы решаем задачи по определению первоочередных населенных пунктов, в которых есть большая соответствующая заинтересованность граждан.
Говоря о поставленной Александром Лукашенко задаче по строительству электродомов, Сергей Реентович пояснил, что каждый областной центр уже определился с кварталами подобной жилой застройки:
– Мы понимаем, что реализация данного направления позволит к 2025 году увеличить объемы электропотребления с учетом перехода на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда порядка 900 миллионов кВт*ч электрической энергии.
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Замминистра энергетики: основная задача – повышение энергетической самостоятельности страны
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