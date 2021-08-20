Замки и карабины: Fendi представил необычную коллекцию украшений

До конца лета осталось всего ничего, и модные бренды уже начинают показывать осенне-зимние коллекции. На днях итальянский модный дом Fendi выпустил линейку украшений. В чем ее изюминка – рассказываем и показываем.
В коллекции представлены серьги, колье, браслеты и заколки для волос с логотипом итальянского бренда в виде двойной буквы F. Украшения похожи на обычные замки и карабины и выполнены из золотистого металла. Некоторые из них украшены прозрачными кристаллами.
За дизайн коллекции под названием «O'Lock» отвечала Дельфина Делеттре-Фенди.
Украшения уже представлены на официальном сайте Fendi.
Фото: fendi.com