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Замки и карабины: Fendi представил необычную коллекцию украшений

До конца лета осталось всего ничего, и модные бренды уже начинают показывать осенне-зимние коллекции. На днях итальянский модный дом Fendi выпустил линейку украшений. В чем ее изюминка – рассказываем и показываем. 


В коллекции представлены серьги, колье, браслеты и заколки для волос с логотипом итальянского бренда в виде двойной буквы F. Украшения похожи на обычные замки и карабины и выполнены из золотистого металла. Некоторые из них украшены прозрачными кристаллами. 


За дизайн коллекции под названием «O'Lock» отвечала Дельфина Делеттре-Фенди.


Украшения уже представлены на официальном сайте Fendi. 


Фото: fendi.com
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