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  2. Замгубернатора Брянщины Реунов: экологические вопросы – среди важнейших тем как для граждан России, так и для белорусов

Замгубернатора Брянщины Реунов: экологические вопросы – среди важнейших тем как для граждан России, так и для белорусов

Улучшение экологической ситуации – это улучшение качества жизни людей, эти вопросы – среди важнейших как для граждан России, так и для граждан Беларуси. Такое мнение высказал заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов, который сегодня в составе делегации Брянской области находится с официальным визитом в Бресте.


Один из объектов, который посетят гости из Брянщины, – Брестский мусороперерабатывающий завод.  Владимир Реунов отметил, что в перспективе в российском регионе должно быть построено предприятие по переработке мусора:

–  У нас две мусоросортировочные станции, три будут сданы в 2021 году, еще две проектируются. Мы прорабатываем вопрос строительства завода, сейчас изучаем лучшие практики, чтобы понять, по какому пути идти. 




Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский рассказал, как на Брестчине работают с коммунальными отходами:

– Сегодня у нас в области один из самых больших в стране процент извлечения вторичных материальных ресурсов – 28%, за последние пять лет объем вырос вдвое. До 2025 года планируется увеличить эту цифру до 64%. Будут созданы четыре региональных комплекса по сортировке и использованию ТКО. В брестскую зону вошли областной центр, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Малоритский районы. Ко второй относятся Барановичи и район, Ляховичский и Ганцевичский районы. В третью объединены Пинск, Пинский и Ивановский районы, в четвертую – Кобринский, Дрогичинский и Пружанский районы. В Барановичах будет модернизирован сортировочный комплекс. А в Пинске будет построен новый, финансирование предусмотрено государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда".




Соглашение между Брестским облисполкомом и администрацией Брянской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено в 2006 году. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между областями превысил 70 миллионов долларов. Товарная номенклатура экспорта: молочные продукты, сыры, плиты ДСП, газовые плиты, гравий, щебень, импортируются из Брянской области семена рапса, соевые бобы, бумага, картон, цемент и другое. 

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Фото: Павел БОГУШ
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