Замгубернатора Брянщины Реунов: экологические вопросы – среди важнейших тем как для граждан России, так и для белорусов

Один из объектов, который посетят гости из Брянщины, – Брестский мусороперерабатывающий завод. Владимир Реунов отметил, что в перспективе в российском регионе должно быть построено предприятие по переработке мусора:Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский рассказал, как на Брестчине работают с коммунальными отходами:Соглашение между Брестским облисполкомом и администрацией Брянской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено в 2006 году. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между областями превысил 70 миллионов долларов. Товарная номенклатура экспорта: молочные продукты, сыры, плиты ДСП, газовые плиты, гравий, щебень, импортируются из Брянской области семена рапса, соевые бобы, бумага, картон, цемент и другое.