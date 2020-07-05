Заместитель Премьер-министра Субботин: мы себя полностью накормим и кому-то поможем

Беларусь обеспечит продовольственную безопасность страны с запасом. Таким мнением в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1» поделился заместитель Премьер-министра Александр Субботин.

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По его словам, белорусская сторона отслеживает мировые котировки, ситуацию на соседних рынках и основных рынках по производству зерна, тенденции в торговле:

—Нельзя однозначно спрогнозировать концовку этого года. Вроде бы все говорят, что да, будет дефицит продовольствия якобы, и многие заводы были приостановлены вот в этот пандемический период, а люди кушать меньше не стали, и поэтому будет ажиотаж и будет цена вырастать. Но,в тоже время можно посмотреть, что снизился доход населения, то есть потребительская способность упала, поэтому мы держим руку на пульсе, стараемся все это отслеживать, прогнозировать, но прогноз не всегда дело благодарное...

В то же время, обращает внимание Александр Субботин, сектор АПК прирастает сейчас в среднем по 5% к прошлому году:

—Мы ожидаем, что получим больше и переработаем больше. Поэтому мы, конечно же, будем продавать и, может быть, наша задача, если что-то будет не очень выгодно, может, где-то придержать, чтобы зимой или по весне продать, когда цена будет более выгодной для нас. АПК хорошо идет в данном году, потому что, слава Богу, получилось и посеяли вовремя, и внесли удобрений больше, чем за прошлые годы, и урожай, мы ожидаем, что будет достаточно весомый. Не только себя накормим, но еще и кому-то поможем.

Один из основных драйверов аграрного сектора — молочная отрасль, акцентирует внимание заместитель Премьер-министра:

— Мы смотрим, что уже все области реально прибавили в этом году и ежедневно прибавляют по отношению к прошлому году, причем темпами от 7 до 10 процентов, то есть это молоко будем перерабатывать и продавать. Тоже самое и в растениеводстве — картофеля больше посадили. Президент дал поручение, чтобы снять дефицит гречки на рынке — посеяли больше гречки в два раза, чем было в прошлом году, — 24 тысячи гектаров. Поэтому, я думаю, что мы себя точно полностью накормим, и еще запас останется плюс к тому, что было в прошлом году.