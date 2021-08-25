Заместитель министра внутренних дел: законодательство по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, смягчать не нужно

Так считает первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор Юрий Назаренко. Своей позицией он поделился в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
В эфире программы напомнили, что в последнее время неоднократно звучали призывы о возможном смягчении законодательства по наркотическим статьям. Юрий Назаренко высказался по этому поводу:
– Скажу резко. Я к этому отношусь крайне негативно. Я не сторонник послабления нормативных актов, связанных с наркотиками. В некоторых странах за такие преступления предусмотрена смертная казнь, – отметил он.
Заместитель руководителя ведомства также напомнил, что в 2019 году были изменения по трем частям статьи 328 УК.
– Мы видим рост распространения наркотиков. То есть люди понимают: раньше 8 – сейчас 6, 5 и 3. Был проведен соцопрос в исправительных учреждениях среди осужденных по ст. 328. Их спросили, что бы они пожелали своим друзьям и товарищам, которые занимаются распространением наркотиков или принимают [запрещенные вещества]. Было два самых популярных варианта. Первый ответ: ждать, когда будет смягчение законодательства, второй – не попадаться.
Законодательная система, как считает Юрий Назаренко, должна работать так, чтобы человек понимал: если он совершит противоправное деяние, то получит соответствующее наказание.
Фото из архива БЕЛТА