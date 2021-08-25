Заместитель министра внутренних дел рассказал, как будет организована безопасность в учреждениях образования

В конце июля в СМИ появилась новость о том, что к 1 сентября 2021 года во всех школах Минска установят турникеты и камеры. Первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор Юрий Назаренко в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о важности таких нововведений.
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– Это мировая практика. Безопасности много не бывает. Мы видим факты, которые случаются у наших соседей и в нашей стране. Напомню инцидент, когда ученик пронес в школу нож и убил преподавателя, – сказал генерал-майор.
Юрий Назаренко напомнил, что Главой государства и Правительством страны поставлена задача создать во всех учебных заведениях условия для безопасности учащихся.
– Мы тесно взаимодействуем с Министерством образования. Была проведена рабочая встреча, в ходе которой достигнуты определенные консенсусы по этому вопросу. Часть школ уже взята под контроль Департаментом охраны МВД, скоро это распространится и на оставшиеся. Но здесь важен комплекс мероприятий: видеонаблюдение, контроль прилегающей территории и запасных выходов. Может быть, даже учебных классов и спортивных залов – того, что посчитаем нужным, – объяснил он.
Заместитель главы МВД также указал на важность введения пропускной системы и установки турникетов.
– Будет видно, во сколько ребенок пришел в школу и ушел. Родители смогут позвонить и уточнить эту информацию. Такая система позволит не допускать граждан, которые не должны пройти в школу. Такая практика применяется в Германии, Франции, США, – пояснил Назаренко.