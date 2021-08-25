Заместитель министра внутренних дел рассказал, как будет организована безопасность в учреждениях образования

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– сказал генерал-майор.Юрий Назаренко напомнил, что Главой государства и Правительством страны поставлена задача создать во всех учебных заведениях условия для безопасности учащихся.– объяснил он.Заместитель главы МВД также указал на важность введения пропускной системы и установки турникетов.– пояснил Назаренко.