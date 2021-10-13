SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Накануне Дня матери замминистра образования поздравил многодетных минчанок

Накануне Дня матери замминистра образования поздравил многодетных минчанок

Многодетных матерей из Минска, которые в этом году снова родили ребенка, поздравили председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко и заместитель министра образования Александр Кадлубай. Чествование виновниц торжества состоялось в ресторане-бистро «Лидо».


– Несмотря на все институты, которые создало общество, без такого института, как семья, и его основы – мамы не состоится ничего, – убежден Александр Владимирович. – Начиная с опеки и заботы и заканчивая передачей знаний, воспитанием традиционно занимаются мамы. Переоценить роль матери невозможно. Министерство образования и семья – мы выполняем одну и ту же задачу – воспитываем. Детские сады и школы искренне благодарны тем семьям, которые всерьез занимаются детьми, не перекладывая ответственность на других.


Александр Владимирович пожелал многодетным семьям здоровья, благополучия и мира, чтобы успехи детей были самой большой наградой за материнское тепло и бесконечное терпение.

Заместитель министра образования также вручил мамам благодарности от Министерства образования за плодотворный и успешный труд по воспитанию детей.








Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы