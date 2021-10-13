Накануне Дня матери замминистра образования поздравил многодетных минчанок

Многодетных матерей из Минска, которые в этом году снова родили ребенка, поздравили председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко и заместитель министра образования Александр Кадлубай. Чествование виновниц торжества состоялось в ресторане-бистро «Лидо».





– Несмотря на все институты, которые создало общество, без такого института, как семья, и его основы – мамы не состоится ничего, – убежден Александр Владимирович. – Начиная с опеки и заботы и заканчивая передачей знаний, воспитанием традиционно занимаются мамы. Переоценить роль матери невозможно. Министерство образования и семья – мы выполняем одну и ту же задачу – воспитываем. Детские сады и школы искренне благодарны тем семьям, которые всерьез занимаются детьми, не перекладывая ответственность на других.





Александр Владимирович пожелал многодетным семьям здоровья, благополучия и мира, чтобы успехи детей были самой большой наградой за материнское тепло и бесконечное терпение.

Заместитель министра образования также вручил мамам благодарности от Министерства образования за плодотворный и успешный труд по воспитанию детей.



























