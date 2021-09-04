Заместитель министра информации Игорь Бузовский: "Творческая встреча с Николаем Чергинцом — одно из основных мероприятий в программе Дня белорусской письменности"

В Копыльском районном центре культуры сегодня прошло мероприятие общественного объединения "Союз писателей Беларуси" "Квiтней, Радзiма i яе народ", во время которой состоялась творческая встреча с писателем, известным общественным деятелем, председателем Союза писателей Беларуси Николаем Чергинцом. Масштабная личность Чергинца вызвала большой интерес у жителей города и гостей XXVIII Дня белорусской письменности, который проходит в эти дни в Копыле. Получился интересный и заинтересованный диалог о писательском ремесле, гуманитарных задачах белорусских литераторов на современном этапе. Перед началом встречи зрители увидели документальный фильм о Николае Чергинце "Николай Чергинец. Дороги судьбы" котором узнали интересные подробности его насыщенной биографии, на которую выпало немало испытаний. Среди них - военная служба в Афганистане, который и сегодня занимает первые строчки в новостных лентах. Представляя Николая Ивановича,отметил:"Живым воплощением современной литературы и творчества" назвал Николая Чергинца председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик.Творческий вечер "Николай Чергинец. Жизнь и творчество" завершил программу праздника Дня белорусской письменности в Копыле 4 сентября. Праздник продолжится на гостеприимной Минщине и завтра.