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  2. Заместитель главного врача Бобруйской станции скорой помощи: люди ценят сложную работу бригад скорых

Заместитель главного врача Бобруйской станции скорой помощи: люди ценят сложную работу бригад скорых

Люди видят сложную работу бригад скорых и высоко ее ценят. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель главного врача Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Наталья Вежновец.


"Самоотдача, с которой мы трудимся, и сложности, с которыми сталкиваемся, не остаются незамеченными. Люди видят нашу работу и высоко ее ценят. Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, но мы с гордостью выстояли", – отметила Наталья Вежновец.

По словам заместителя главного врача, скорая помощь всегда на передовой. "Скорая помощь всегда первой встречается с проблемами людей. Первые выезды к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию были уже в феврале. Вероятно, докторам тоже было немного страшно, но все бригады скорых работали в полную силу. Потому что наша самая главная задача – оказать человеку первую и неотложную помощь. Люди нас ждут и доверяют самое дорогое – свое здоровье. И мы не можем их подводить".

Как рассказала Наталья Вежновец, среди сотрудников скорой нет случайных людей. "Работа всегда стрессовая. Именно мы – своеобразный первый рубеж в обороне здоровья наших жителей. Среди сотрудников нет случайных людей, а если кто-то попал на скорую, но понял, что это не его, он надолго не задержится. На скорой работают профессионалы, которые не боятся трудностей и готовы к любым ситуациям. Нынешний год подтвердил это".

Медик уверена, что без слаженного и дружного коллектива нельзя достичь успехов в работе. "Без дружеского плеча, поддержки и разговоров по душам сложно работать. Я много лет сама была на скорой и прекрасно знаю, какой стресс порой испытывают коллеги. Иногда просто необходимо поговорить с ними, поддержать. Я рада, что рядом со мной трудятся те, кто всегда поможет: и в Бобруйской центральной больнице, и в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома. Наша совместная и слаженная работа помогает добиться высоких результатов в спасении жизни и здоровья людей".

Фото: БЕЛТА
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