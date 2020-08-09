Заместитель Генерального секретаря Совета МПА Виктор Когут: В Беларуси очень теплая и радушная атмосфера

Заместитель Генерального секретаря Совета МПА – полномочный представитель Национального собрания Виктор Когут рассказал корреспонденту sb.by о впечатлениях от электоральной кампании.

– Мы работаем в стране несколько суток, наши эксперты посмотрели ход досрочного голосования, работу избирательных комиссий, общались с наблюдателями – никаких нарушений нет, работа налажена, на участках все соответствует законодательству.

По словам Виктора Когута, уникальность этой кампании заключается в том, что международные наблюдатели смогли увидеть территорию страны и познакомиться с ходом уборочной:

– Мы ехали из Санкт-Петербурга на машинах, поскольку нет ни железнодорожного, ни авиасообщения. Коллеги отметили чистоту, хорошее состояние дорог и ухоженные поля. А какие люди! Атмосфера очень теплая и радушная. Мы останавливались по пути, что-то спрашивали, люди с охотой делились информацией. Мы ехали по Витебской области и увидели много прекрасных озер, природа потрясающая.