Заместитель гендиректора МАГАТЭ: благодарны Беларуси, что все рекомендации международных экспертов реально внедряются

Представитель международной организации поздравил жителей Беларуси со значимым для страны событием. "- сказал Михаил Чудаков.Вместе с тем он подчеркнул, что МАГАТЭ ни в коем случае не заменяет надзор со стороны национального ядерного регулятора и эксплуатирующей организации, а мнение экспертов МАГАТЭ носит лишь рекомендательный характер. "- обратил внимание заместитель генерального директора организации.-0-