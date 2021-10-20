Замедляет старение и препятствует развитию рака: диетолог рассказал о полезных свойствах винограда

Виноград является любимым лакомством многих. Ягоды обладают массой полезных свойств, в частности замедляют старение и препятствуют развитию рака. Об этих и других особенностях в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Молекулы, которые содержатся в винограде, уникальны. Речь идет о ресвератроле, который мало где еще содержится. Вещество обладает выраженным противовоспалительным действием, а также антиангиогенным, то есть препятствует врастанию сосудов в опухоли. От этого, кстати, зависит противоопухолевое действие ресвератрола, – сказал диетолог.
Отмечается, что если кисть винограда сухая и ломкая, а ягоды рассыпаются, такой продукт покупать не стоит.
– Ресвератрол находится преимущество в кожуре винограда, причем больше всего в темных сортах. Это такой природный полифенол, который защищает ягоды от различных вредителей. А у человека, как оказалось, выполняет очень интересную функцию – препятствует старению клеток, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Кроме того, виноград можно употреблять для профилактики рака.
– Опухоль не развивается просто так. Чтобы возник ее зачаток, нужно несколько мутаций. Потом по границе опухоли должно возникнуть воспаление, а организм обязан начать отпускать сосуды, только тогда опухоль начнет расти. Такие зачатки, как бы это страшно ни звучало, есть едва ли не у каждого. Были проведены исследования по серийным срезам щитовидной и предстательной железы. У людей, погибших от других причин, находили атипичные клетки, причем очень часто, почти в 60 процентах случаев. <...> Ресвератрол обладает рядом эффектов, в том числе противовоспалительным, а также препятствующим врастанию сосудов. Поэтому можно сказать, что регулярное потребление винограда предупреждает развитие опухоли, –обратил внимание Михаил Гинзбург.
На этом полезные свойства ягод не заканчиваются. Виноград также способствует укреплению сосудов.
– Виноград богат витаминами: аскорбиновая кислота, рутин и кверцитин. Уже этих веществ достаточно, чтобы улучшить микроциркуляцию и целостность сосудистой стенки. К тому же есть еще никотиновая кислота, которая тоже расширяет микроциркуляторное русло и улучшает микроциркуляторный кровоток. Содержится магний и кобальт, которые работают на укрепление сосудистой стенки и улучшение микроциркуляции, – заявил диетолог.
– Что немаловажно, в винограде содержится калий, который, как известно, хорошо влияет на сердце. А полифенолы, которые придают темный цвет винограду, обладают противовоспалительным действием на сосудистую стенку, – уточнил Сергей Агапкин.
Муколитическое действие также характерно для винограда.
– Улучшает разжижение и отхождение мокроты. Здесь нужно вспомнить о сапонинах, которые содержатся в винограде, причем преимущественно в темных сортах. Благодаря им организм усиливает кровообращение по поверхности слизистых, увеличивается отхождение воды и тем самым улучшается отхождение мокроты, – резюмировал Михаил Гинзбург.
Фото: pixabay.com