Замдиректора школы: перевод ребенка на индивидуальное обучение влечет много сложностей

Перевод ребенка на индивидуальное обучение влечет много сложностей. Об этом заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора средней школы № 111 Минска Ирина Столяр.
Фото: БЕЛТА
"Принимая решение о переводе ребенка на индивидуальный план обучения, родители должны думать о сроках и механизме его реализации. Вопрос будет на рассмотрении руководителя учреждения образования в течение 20 календарных дней со дня подачи заявления. Кроме того, решение должно быть принято по результатам рассмотрения вопроса на педагогическом совете. Понятно, что в учреждении образования педсовет не может собираться по одному заявлению. И мы, как правило, проводим заседания один раз в четверть. Поэтому рациональным будет принимать такое решение до начала учебного года, чтобы ребенок вовремя начал обучаться по такой форме", – сказала Ирина Столяр.
Замдиректора подчеркнула: выбирая индивидуальную форму обучения, нужно быть готовым к определенным трудностям. "Решение принято, в течение пяти календарных дней родители получают письменное уведомление, но на этом процедура не заканчивается. Нужно с каждым педагогом согласовать индивидуальный план обучения, форму контроля знаний, содержание и, естественно, время, когда ребенок может прийти на аттестацию. Это самый сложный вопрос. Нередко бывает так, что, когда может педагог, не всегда получается у ребенка. И, конечно, достаточно сложно решать эти вопросы", – отметила она.
Ирина Столяр добавила, что это должно быть очень взвешенное решение. "Нужно этот вопрос сначала согласовать в семье, а потом прийти к руководителю учреждения образования, побеседовать с педагогами, насколько это рационально. На мой взгляд, обязательно должна быть встреча с педагогом-психологом, который проведет какие-то дополнительные диагностики и даст рекомендации родителям. И только взвесив все эти составляющие, стоит определяться с формой обучения", – заключила замдиректора средней школы № 111 Минска.
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Замдиректора школы: перевод ребенка на индивидуальное обучение влечет много сложностей
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