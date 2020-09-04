Замдиректора школы: перевод ребенка на индивидуальное обучение влечет много сложностей

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, – сказала Ирина Столяр.Замдиректора подчеркнула: выбирая индивидуальную форму обучения, нужно быть готовым к определенным трудностям., – отметила она.Ирина Столяр добавила, что это должно быть очень взвешенное решение., – заключила замдиректора средней школы № 111 Минска.