Какие регионы страны представляют гандболисты сборной Беларуси

Никита Вайлупов — художник и гандболист.

Артем Кулак представляет в сборной Беларуси брестскую школу гандбола.

Нынешняя команда Беларуси вполне подходит под свое название — сборная страны. Игроки в ней собраны действительно из всех регионов и представляют многие уголки нашей родной синеокой красавицы. Сегодня они выступают во многих клубах Беларуси и Европы, но малая родина — это кусочек души и сердца.Главная ударная сила — голкипер Иван Мороз и полусредний Владислав Кулеш — из Гомеля. Гомельская гандбольная школа подарила стране немало звучных имен (Андрей Климовец, Геннадий Халепо, Сергей Убоженко), и эти парни достойно продолжают славные традиции. Мороз своими классными действиями в воротах вселяет уверенность в игроков, а Кулеш недаром считается одним из лучших атакующих гандболистов мира — его бросок сродни выстрелу пушки. Иван Мороз окончил в Гомеле вуз по специальности «разработка нефти и газа», но выбрал спортивную стезю и не прогадал: перебрался в минский СКА, а затем в запорожский «Мотор», в составе которого выступает сейчас на групповом этапе Лиги чемпионов. Владислав Кулеш начинал свой путь с плавания, но, когда стал расти не по дням, а по часам (сейчас 206 сантиметров!), понял, что гандбол для таких данных более перспективное занятие.Еще один наш вратарь Иван Мацкевич появился на свет в Лепеле. Он много где успел поиграть, но душа всегда просится к родным пенатам, и он, выступая нынче в команде «Мешков Брест», без обиняков заявляет:Вообще, Витебский регион крайне богат на гандбольные таланты. Один из лидеров сборной Беларуси и, пожалуй, едва ли не лучший игрок мира в своем амплуа Никита Вайлупов родился в Витебске, где и делал первые гандбольные шаги. Удивительное совпадение, но Никита, помимо того, что классно играет в гандбол, еще и увлекается искусством (недаром земляк знаменитого Марка Шагала), пишет картины. Свой стиль он называет «позитивной абстракцией», любит работы Анри Матисса и, конечно, родной город.— говорит Никита,На Витебщине корни и двух линейных сборной Беларуси — Вячеслава Бохана и Алексея Ушала. Равно как и полусреднего Павла Дуды — все они из Новополоцка. Бохан на чемпионате мира в Египте и вовсе капитан команды. Спортивная судьба у этого парня очень интересная, даже уникальная: ему всего 24 года, а гандболом Слава стал заниматься, когда ему уже стукнуло… 17! Сам он, правда, по этому поводу нисколько не комплексует:Из тех же новополоцких красочных мест отправились покорять гандбольный мир и пара полусредних — Николай Алехин и Артур Рудь. Ребята родились в маленьком поселке Боровуха-1, вместе учились и занимались в одной детской спортивной школе. Так и идут плечом к плечу по жизни: перебрались в минский УОР, а нынче защищают цвета столичного СКА и сборной Беларуси.Немало представителей делегировала в главную команду страны и Брестчина. Андрей Юринок, Артем Сельвесюк и Артем Кулак — уроженцы Бреста. Первые двое давно и успешно защищают цвета нашего лучшего клуба «Мешков Брест», мечтая вместе с ним выиграть Лигу чемпионов, а Кулак недавно отчий дом покинул и нынче выступает за российских «Чеховских медведей». Владислав Кривенко родился в Малорите. В сборной он новичок, но символично, что без воспитанников этого чудного и симпатичного городка наша команда не осталась: долгое время капитаном белорусской дружины и ее основным заводилой был другой малоритчанин — Борис Пуховский.Еще один западный регион — Гродненщина — воспитала для белорусского гандбола одного из лучших линейных в мире Артема Королька, быстроногого «крайка» Александра Лукашевича и, пожалуй, одного из самых перспективных молодых гандболистов Беларуси Кирилла Самойло. Ему всего 18, а на площадке он совсем не тушуется — действует уверенно и агрессивно. Специалисты говорят, что у Кирилла есть все шансы вырасти в действительно большого мастера. Олег Астрашапкин первые шаги делал в Могилеве, а Вадим Гайдученко — в Бобруйске. Вратарь Алексей Кишов — слуцкий воспитанник. Как, к слову, и главный тренер сборной Юрий Шевцов. А вот от Минска в нынешней команде только один представитель — Александр Подшивалов.Будем верить в ребят и в нашу команду, ведь они представляют на площадке не только себя, но и всю нашу страну.