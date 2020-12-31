Закупки мяса и мясопродуктов через БУТБ выросли на 50 процентов

Доля белорусских производителей в общем объеме поставок 52 процента. Оставшиеся 48 процентов обеспечили иностранные поставщики из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты. Предположительно, повышенная активность белорусских участников на торгах мясом связана с изменениями в рыночной конъюнктуре, которые создали предпосылки для роста потребности в мясном сырье.- отметили в пресс-службе БУТБ.