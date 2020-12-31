За 11 месяцев 2020 года мясоперерабатывающие предприятия закупили через Белорусскую универсальную товарную биржу свыше 10,7 тысячи тонн мяса и мясных продуктов на сумму 49,5 миллиона рублей. Таким образом, в натуральном выражении продажи этой продукции на внутреннем рынке выросли на 11 процентов, а в стоимостном – на 50 процентов.
Доля белорусских производителей в общем объеме поставок 52 процента. Оставшиеся 48 процентов обеспечили иностранные поставщики из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты. Предположительно, повышенная активность белорусских участников на торгах мясом связана с изменениями в рыночной конъюнктуре, которые создали предпосылки для роста потребности в мясном сырье.
- Благоприятная для экспортеров ситуация на мировом рынке продовольствия стимулировала рост спроса на мясо и субпродукты, которые используются для производства колбасных изделий и мясных консервов. Поскольку биржевые торги позволяют закупить по минимальной цене и, соответственно, снизить себестоимость готовой продукции, многие отечественные мясокомбинаты решили воспользоваться этим инструментом. Если прогнозы зарубежных экспертов оправдаются и в 2021 году мировые продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, то можно ожидать аналогичной динамики и на белорусском биржевом рынке, - отметили в пресс-службе БУТБ.
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Закупки мяса и мясопродуктов через БУТБ выросли на 50 процентов
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ