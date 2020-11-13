«Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа

, – отметил в начале встречи Александр Лукашенко.Мир, по словам Президента, сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа:Происходящие после выборов события в стране Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом, оценил как попытку неконституционного переворота по лекалам "цветных революций".Президент при этом обратил внимание, что попытки замазать грязью, принизить все эти достижения очевидны:Аналогичные события, констатировал Глава государства, мы наблюдали и наблюдаем на территории других республик бывшего СССР - Украины, Кыргызстана, Молдовы:Выводы, по словам Александра Лукашенко, очевидны:Главное лекарство от этой напасти, считает Президент, тоже известно:Резюме от Александра Лукашенко:Президент подчеркнул: он убежден, что беседа будет содержательной и откровенной и заверил, что закрытых тем в разговоре нет.В беседе приняли участие:* первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Кондрашов;* политический обозреватель российского телеканала «Первый канал» Наталья Поликарпова;* председатель правления казахстанского АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин;* редактор проектов молдавского телеканала «Accent TV» Юлия Белянская;* главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев;* от Беларуси - первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй Национальный телеканал» Дмитрий Бочков.Собеседники спрашивали о волнениях и протестах в мире и гражданском диалоге, о геополитическом выборе и ситуации в Молдове, о санкциях со стороны Киева и встрече Александра Лукашенко в СИЗО с представителями оппозиционных кругов, о политическом будущем Беларуси и многовекторности, о Романе Бондаренко и возможности переговоров с Беларусью, о транзите власти и судьбе отчисленных студентов.