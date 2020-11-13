«Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа

Глава государства сегодня дал интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.
– Традиционно такие встречи – абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией, – отметил в начале встречи Александр Лукашенко. – Возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить, конечно же, определенный отклик. Достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента. В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе. Это неудивительно, если учесть то, как искажается информация о событиях в нашей стране. Увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ.
Мир, по словам Президента, сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа:
– Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Я не исключаю геополитику и то место, в котором мы находимся по воле Бога.
Происходящие после выборов события в стране Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом, оценил как попытку неконституционного переворота по лекалам "цветных революций".
– Мы об этом можем порассуждать. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков – внешний фактор, – отметил он. – Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику.
Президент при этом обратил внимание, что попытки замазать грязью, принизить все эти достижения очевидны:
– А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства. Мы проходили все это в 90-х годах прошлого века и знаем, что это верный путь к развалу экономики, системы соцзащиты и обнищанию народа.
Аналогичные события, констатировал Глава государства, мы наблюдали и наблюдаем на территории других республик бывшего СССР - Украины, Кыргызстана, Молдовы:
- Уверен, что эти же технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.
Выводы, по словам Александра Лукашенко, очевидны:
- Во-первых, любая цветная революция делает государство слабее, а народ беднее. Нигде после этих мятежей люди жить лучше не стали. Может, вы мне приведете пример. Может, я не совсем внимательно наблюдал за событиями в мире.
Главное лекарство от этой напасти, считает Президент, тоже известно:
- Это расширение и углубление наших связей, как модно сейчас говорить, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения. Во-вторых, многие прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второсортных товаров. Только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут нам всем относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности.
Резюме от Александра Лукашенко:
- Нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу.
Президент подчеркнул: он убежден, что беседа будет содержательной и откровенной и заверил, что закрытых тем в разговоре нет.
В беседе приняли участие:
* первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Кондрашов;
* политический обозреватель российского телеканала «Первый канал» Наталья Поликарпова;
* председатель правления казахстанского АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин;
* редактор проектов молдавского телеканала «Accent TV» Юлия Белянская;
* главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев;
* от Беларуси - первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй Национальный телеканал» Дмитрий Бочков.
Собеседники спрашивали о волнениях и протестах в мире и гражданском диалоге, о геополитическом выборе и ситуации в Молдове, о санкциях со стороны Киева и встрече Александра Лукашенко в СИЗО с представителями оппозиционных кругов, о политическом будущем Беларуси и многовекторности, о Романе Бондаренко и возможности переговоров с Беларусью, о транзите власти и судьбе отчисленных студентов.
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«Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа
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