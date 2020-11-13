Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа

«Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа

Глава государства сегодня дал интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.


 
– Традиционно такие встречи – абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией, – отметил в начале встречи Александр Лукашенко. – Возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить, конечно же, определенный отклик. Достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента. В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе. Это неудивительно, если учесть то, как искажается информация о событиях в нашей стране. Увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ.
 
Мир, по словам Президента, сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа:
 
– Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Я не исключаю геополитику и то место, в котором мы находимся по воле Бога.
 
Происходящие после выборов события в стране Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом, оценил как попытку неконституционного переворота по лекалам "цветных революций".
 
– Мы об этом можем порассуждать. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков – внешний фактор, – отметил он. – Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику.
 

Президент при этом обратил внимание, что попытки замазать грязью, принизить все эти достижения очевидны:
 
– А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства. Мы проходили все это в 90-х годах прошлого века и знаем, что это верный путь к развалу экономики, системы соцзащиты и обнищанию народа.
 
Аналогичные события, констатировал Глава государства, мы наблюдали и наблюдаем на территории других республик бывшего СССР - Украины, Кыргызстана, Молдовы:
 
- Уверен, что эти же технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.
 
Выводы, по словам Александра Лукашенко, очевидны:
 
- Во-первых, любая цветная революция делает государство слабее, а народ беднее. Нигде после этих мятежей люди жить лучше не стали. Может, вы мне приведете пример. Может, я не совсем внимательно наблюдал за событиями в мире.
 

Главное лекарство от этой напасти, считает Президент, тоже известно:
 
- Это расширение и углубление наших связей, как модно сейчас говорить, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения. Во-вторых, многие прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второсортных товаров. Только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут нам всем относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности.
 


Резюме от Александра Лукашенко:
 
- Нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу.
 
Президент подчеркнул: он убежден, что беседа будет содержательной и откровенной и заверил, что закрытых тем в разговоре нет.
 


В беседе приняли участие:

* первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Кондрашов;

* политический обозреватель российского телеканала «Первый канал» Наталья Поликарпова;

* председатель правления казахстанского АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин;

* редактор проектов молдавского телеканала «Accent TV» Юлия Белянская;

* главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев;

* от Беларуси - первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй Национальный телеканал» Дмитрий Бочков.
 
Собеседники спрашивали о волнениях и протестах в мире и гражданском диалоге, о геополитическом выборе и ситуации в Молдове, о санкциях со стороны Киева и встрече Александра Лукашенко в СИЗО с представителями оппозиционных кругов, о политическом будущем Беларуси и многовекторности, о Романе Бондаренко и возможности переговоров с Беларусью, о транзите власти и судьбе отчисленных студентов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
1800 новобранцев из Минской области отправятся для прохождения срочной военной службы
Анти-ковидные прополис и мед: как помочь себе во время пандемии
Белорусский режиссер Валерий Рубинчик первым снял кино по сценарию Ренаты Литвиновой
«Закрытых тем нет». Интервью Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья длилось четыре часа
Наровлянский дворец Горваттов ушел с молотка за 53 тысячи
До 99 центнеров с гектара доходит урожайность в некоторых хозяйствах страны
Введение в эксплуатацию АЭС — шаг, ведущий к укреплению независимости Беларуси
Фестиваль «Беларуская музычная восень» посвятили четырем юбилеям
МАРТ: в октябре подешевели фрукты, подорожали мясо и рыба
Президентские выборы в США дискредитировали идею либеральной демократии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ты заболеешь – я приду
Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 6%
БЖД: белорусы все чаще покупают билеты дистанционно
Как для солдат готовят гражданские повара
Эксперты: в системе социального обслуживания должны быть активнее представлены некоммерческие организации, частные предприятия, ИП
Светофоры возле ДС «Дружная» и ст. м. «Юбилейная площадь» для водителей будут гореть дольше
Чем опасны бьюти-услуги на дому
Кто составляет конкуренцию лидерам нашей сборной по художественной гимнастике?
Доступная вакцина предотвратит сочетанную инфекцию гриппа и коронавируса
ООН: последствия изменений климата могут оказаться хуже пандемии
Аналоги стримов и подкастов на белорусском радио существовали еще десятилетия назад
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инфицированный фейсбук
Вспоминаем лучшие спектакли, поставленные по пьесам Андрея Макаенка
Владимир Андрейченко провел 13 ноября личный прием граждан в Докшицах
В Осиповичах открыли обновленную поликлинику и новый корпус центра соцобслуживания
Стартовал прокат фильма «Уроки фарси», съемки которого проходили в Беларуси
ГАИ рекомендует водителям при наступлении холодов проверять наличие под авто животных
Минское «Динамо» добилось волевой победы над «Амуром» в матче чемпионата КХЛ
Что, кроме вакцины, способно остановить COVID-19
Что нужно знать о хондродистрофии
Провести высокоскоростной интернет во все деревни и создать свой бренд предложили в общественной приемной Витебского района
В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
Для белорусской сельхозпродукции открыли в этом году более 20 новых рынков
Нотариус — о доверенности на автомобиль и подтверждении родства
Почему в начале 90-х годов прошлого века 14 ноября было официально объявлено Днем воссоединения
Вырос экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай и США
Могилевская область в 2020 году увеличила намолот зерна на треть
Чтобы узнать секреты чужого бизнеса, гомельчанин использовал самодельное шпионское устройство
Где грань, после которой душевнобольные становятся преступниками
Биржа: 13 ноября доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
В этом году отмечается 115-летие со дня рождения белорусского писателя Яна Скрыгана
В Столинском районе разыскали двух местных жителей, заблудившихся в лесах
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Мягкость не работает
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Презентация с размахом: электрокроссовер Volkswagen «нарисовали» в небе с помощью тысяч дронов
Аналитик БИСИ: Трамп рискует национальной безопасностью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ