РИА "Новости" поговорил с "Первым каналом" и узнал, действительно ли будет закрыта программа "Жить здорово" с Еленой Малышевой. Ответ оказался неожиданным.
Слухи разлетелись после того, как в Instagram-аккаунте Star News Russia опубликовали сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшее время.
– С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано, – рассказали в пресс-службе "Первого канала".
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
758
Закрытия не будет? "Первый канал" ответил на слухи о приостановке программы Елены Малышевой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter