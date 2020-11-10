Торжественное закрытие третьего трудового семестра – 2020 состоится 13 ноября во Дворце культуры "Атлант" в столице. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.
Во время официального закрытия третьего трудового семестра станут известны имена победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Церемонии чествования победителей пройдут с вручением ценных подарков, переходящих знамен лучшему студенческому отряду, работавшему на Всебелорусской молодежной стройке, и лучшей принимающей организации.
"Закрытие третьего трудового семестра – одно из важных мероприятий для участников студотрядовского движения. Оно наполнено торжественными моментами – награждением лучших отрядов, командиров, комиссаров, бойцов студотрядов и, конечно же, нанимателей. В этот день мы традиционно подводим итоги года, анализируем, что получилось, а что еще предстоит сделать для развития этого популярного в молодежной среде трудового движения", – рассказала Надежда Шаховская.
Мероприятие станет центральной частью большого проекта "Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения", который пройдет в Минске и Минской области с 13 по 15 ноября и объединит около 500 лучших представителей движения из всех регионов страны и столицы.
Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил в составе студенческих отрядов и индивидуально 24 628 человек. "Нам удалось предоставить работу 24 628 юношам и девушкам. При этом 23 870 ребят работали в составе 1663 студенческих отрядов, 758 человек были трудоустроены индивидуально", – добавила Надежда Шаховская.
Опубликовано:
299
Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ