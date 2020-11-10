Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября

Во время официального закрытия третьего трудового семестра станут известны имена победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Церемонии чествования победителей пройдут с вручением ценных подарков, переходящих знамен лучшему студенческому отряду, работавшему на Всебелорусской молодежной стройке, и лучшей принимающей организации., – рассказала Надежда Шаховская.Мероприятие станет центральной частью большого проекта "Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения", который пройдет в Минске и Минской области с 13 по 15 ноября и объединит около 500 лучших представителей движения из всех регионов страны и столицы.Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил в составе студенческих отрядов и индивидуально 24 628 человек., – добавила Надежда Шаховская.