Законопроект об амнистии одобрен Советом Республики

Проект закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» одобрен сегодня Советом Республики.





Представляя этот законопроект на рассмотрение сенаторов, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сообщил, что в результате его реализации предполагается освободить из мест лишения свободы 1985 человек. От других видов наказания могут освободить еще 3387:

— Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 6400 осужденным, из них 4800 осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 600 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1000 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Напомним, днем ранее этот законопроект был рассмотрен и принят в двух чтениях депутатами Палаты представителей. Он предусматривает освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности (за исключением случаев, указанных в нем) несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет; лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста; инвалидов I и II группы; отдельных лиц, больных онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств; лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

При этом не будут подлежать освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким лицам предлагается уменьшить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на 1 год.

Перечень лиц, которым возможно будет уменьшить срок наказание на 1 год, предлагается расширить за счет включения в него тех, кто совершил коррупционные преступления, и несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 328 УК Беларуси.

Министр подчеркнул:

— Амнистия не будет распространяться на лиц, к которым в течение 2015—2020 годов уже применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости. А также на тех, кто злостно нарушает установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности, на допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами, на тех, кому наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного заключения либо которым наказание в виде пожизненного заключения заменено наказанием в виде лишения свободы, на осужденных к наказанию в виде пожизненного заключения.

Юрий Караев особо подчеркнул, что решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально. И сообщил, что законопроектом определяются порядок исполнения амнистии, в том числе перечень органов, на которые возлагается ее исполнение. И меры по обеспечению ее исполнения, в том числе: оказание амнистируемым помощи в бытовом и трудовом устройстве, изготовлении, замене документов, удостоверяющих личность; передача несовершеннолетних под контроль родителей, органов опеки и попечительства, в необходимых случаях определение их в детские дома, школы-интернаты, профтехучилища; определение в случае необходимости инвалидов І и ІІ группы и лиц пенсионного возраста в специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов; оказание лицам, освобожденным из исправительных учреждений, арестных домов, следственных изоляторов по заболеванию, необходимой медицинской помощи, диспансерного наблюдения за ними по месту жительства.