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  2. Законопроект о защите персональных данных будет готов ко второму чтению на весенней сессии парламента

Законопроект о защите персональных данных будет готов ко второму чтению на весенней сессии парламента

Об этом сообщил Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания, один из разработчиков закона. 


Работа над законопроектом началась еще в 2018 году. Парламент уже принял его в первом чтении. Документ разработан в соответствии с Конвенцией о защите персональных данных, прошел согласование в Совете Европы. Полученные замечания учтены в соответствии с нашим действующим законодательством. На протяжении января будет определен оператор хранения персональных данных – тот, кто будет аккумулировать всю информацию и отвечать за ее сохранность.

Кроме определения единого оператора для сбора и хранения личной информации законопроект предусматривает разграничение доступа к ней, обязательное уведомление граждан о запросе касающихся их сведений, ответственность за утечку данных.

После принятия Закона "О защите персональных данных" Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях дополнят санкциями, предусмотренными за его нарушение. 

Фото из архива БЕЛТА
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