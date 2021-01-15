Об этом сообщил Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания, один из разработчиков закона.
Работа над законопроектом началась еще в 2018 году. Парламент уже принял его в первом чтении. Документ разработан в соответствии с Конвенцией о защите персональных данных, прошел согласование в Совете Европы. Полученные замечания учтены в соответствии с нашим действующим законодательством. На протяжении января будет определен оператор хранения персональных данных – тот, кто будет аккумулировать всю информацию и отвечать за ее сохранность.
Кроме определения единого оператора для сбора и хранения личной информации законопроект предусматривает разграничение доступа к ней, обязательное уведомление граждан о запросе касающихся их сведений, ответственность за утечку данных.
После принятия Закона "О защите персональных данных" Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях дополнят санкциями, предусмотренными за его нарушение.
Фото из архива БЕЛТА
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Законопроект о защите персональных данных будет готов ко второму чтению на весенней сессии парламента
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