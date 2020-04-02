Законопроект о деятельности БОКК принят во втором чтении

Депутаты Палаты представителей проголосовали во втором чтении по законопроекту «Об изменении Закона «О Белорусском Обществе Красного Креста». Документ направлен на дальнейшее совершенствование деятельности Белорусского Общества Красного Креста (БОКК), а также увеличение выполнимых им задач и основных направлений деятельности. В том числе расширение его компетенции и уточнение правового статуса.





Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич отметила:

— В ходе доработки ко второму чтению был уточнен термин «волонтер» и положения, касающиеся эмблемы БОКК, приведены в соответствие с законодательством об официальных геральдических символах. Положения в отношении сотрудничества БОКК с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выделены в отдельную статью и приведены в соответствие с законодательством по рекламе.