Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”

Для продолжения этой работы администрации парка предоставляются дополнительные полномочия – около 900 процедур административного характера. А это около 45 процентов количества всех процедур, необходимых для ведения бизнеса в любой точке Беларуси, сообщил глава администрации парка:Еще одна новация связана с развитием стартапов. В декабре прошлого года в парке открылся центр трансформации научно-технических достижений. Главу государства попросили дать возможность приходящим туда идеям работать в льготной политике., – обратил внимание Александр Ярошенко. –По словам главы администрации парка, мировой опыт показывает, что без поддержки выстреливает около десяти процентов проектов, а при активном участии государства и инвесторов процент реализации можем возрасти до 70–80.Как проинформировал Александр Ярошенко, ряд инноваций позволит привлечь якорные инвестпроекты: создание субпарков, совместных технологических кластеров для задействования в том числе белорусских производителей., – заключил спикер.