Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”

Проект Указа, представленный сегодня Главе государства, создан в развитие законодательной базы, по которой работает парк "Великий камень". Предыдущие нормативные правовые акты были приняты в 2012, 2014 и 2017 годах. Перспективы парка очень большие, и для придания дополнительного импульса развитию этого проекта предложены новации, направленные на упрощение и дебюрократизацию ведения бизнеса, привлечение инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко по итогам доклада Президенту:
– Использование уже действующих норм позволило нам в несколько раз сократить сроки строительства. Например, совместный проект "МАЗ-Вэйчай" построен в рекордные сроки – за восемь месяцев – и сейчас активно выпускает продукцию. Аналогичная ситуация и по многим другим предприятиям, что позволяет нам быстро двигаться в принятии решений.
Для продолжения этой работы администрации парка предоставляются дополнительные полномочия – около 900 процедур административного характера. А это около 45 процентов количества всех процедур, необходимых для ведения бизнеса в любой точке Беларуси, сообщил глава администрации парка:
– Все административные процедуры мы осуществляем в электронном виде и стремимся к тому, чтобы максимальное их количество осуществлять без бумажных носителей, то есть внедрить цифровой режим.
Еще одна новация связана с развитием стартапов. В декабре прошлого года в парке открылся центр трансформации научно-технических достижений. Главу государства попросили дать возможность приходящим туда идеям работать в льготной политике.
– Это не резиденты, – обратил внимание Александр Ярошенко. – Это инновационные стартапы, которые будут поддерживаться через предоставление таких льгот, какие мы предоставляем резидентам. Отбираем на конкурсной основе, через шесть месяцев после инкубирования смотрим на промежуточные результаты. Проектам с положительными результатами даем возможность перерасти в коммерческий проект с возможностью стать резидентом «Великого камня».
По словам главы администрации парка, мировой опыт показывает, что без поддержки выстреливает около десяти процентов проектов, а при активном участии государства и инвесторов процент реализации можем возрасти до 70–80.
Как проинформировал Александр Ярошенко, ряд инноваций позволит привлечь якорные инвестпроекты: создание субпарков, совместных технологических кластеров для задействования в том числе белорусских производителей.
– Главное требование Главы государства при рассмотрении проекта – эффект и финансовые результаты от принятия соответствующей новой законодательной базы. Мы ставим целью именно достичь серьезных экономических результатов – не в погоне за количеством резидентов или какими-то второстепенными показателями. Главное, чтобы этот проект работал во взаимодействии и на экономику Беларуси, на благо наших граждан, – заключил спикер.
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Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.