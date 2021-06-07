Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”

Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”

Проект Указа, представленный сегодня Главе государства, создан в развитие законодательной базы, по которой работает парк "Великий камень". Предыдущие нормативные правовые акты были приняты в 2012, 2014 и 2017 годах. Перспективы парка очень большие, и для придания дополнительного импульса развитию этого проекта предложены новации, направленные на упрощение и дебюрократизацию ведения бизнеса, привлечение инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко по итогам доклада Президенту:


– Использование уже действующих норм позволило нам в несколько раз сократить сроки строительства. Например, совместный проект "МАЗ-Вэйчай" построен в рекордные сроки – за восемь месяцев – и сейчас активно выпускает продукцию. Аналогичная ситуация и по многим другим предприятиям, что позволяет нам быстро двигаться в принятии решений.

Для продолжения этой работы администрации парка предоставляются дополнительные полномочия – около 900 процедур административного характера. А это около 45 процентов количества всех процедур, необходимых для ведения бизнеса в любой точке Беларуси, сообщил глава администрации парка:

– Все административные процедуры мы осуществляем в электронном виде и стремимся к тому, чтобы максимальное их количество осуществлять без бумажных носителей, то есть внедрить цифровой режим.

Еще одна новация связана с развитием стартапов. В декабре прошлого года в парке открылся центр трансформации научно-технических достижений. Главу государства попросили дать возможность приходящим туда идеям работать в льготной политике.

– Это не резиденты, – обратил внимание Александр Ярошенко. – Это инновационные стартапы, которые будут поддерживаться через предоставление таких льгот, какие мы предоставляем резидентам. Отбираем на конкурсной основе, через шесть месяцев после инкубирования смотрим на промежуточные результаты. Проектам с положительными результатами даем возможность перерасти в коммерческий проект с возможностью стать резидентом «Великого камня».

По словам главы администрации парка, мировой опыт показывает, что без поддержки выстреливает около десяти процентов проектов, а при активном участии государства и инвесторов процент реализации можем возрасти до 70–80.

Как проинформировал Александр Ярошенко, ряд инноваций позволит привлечь якорные инвестпроекты: создание субпарков, совместных технологических кластеров для задействования в том числе белорусских производителей.

– Главное требование Главы государства при рассмотрении проекта – эффект и финансовые результаты от принятия соответствующей новой законодательной базы. Мы ставим целью именно достичь серьезных экономических результатов – не в погоне за количеством резидентов или какими-то второстепенными показателями. Главное, чтобы этот проект работал во взаимодействии и на экономику Беларуси, на благо наших граждан, – заключил спикер.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха
Орда: эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками
Люди, события и традиции – все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня
Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
В Беларуси учрежден День народного единства
Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
Ивашко обыграл Мазура в первом раунде квалификации турнира в Германии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Головняки – неотъемлемая часть невероятности. Но приходят не сразу
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля
Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио
Эксперт: Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
В Госдуме России предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП
мнение
Николай ЩЕКИН
Демократия: подлинная и мнимая
Очереди на границах: выезда в ЕС ожидают более 1,8 тысячи грузовиков
МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Топ-10 фильмов для семейного просмотра
1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы
Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским
В Лельчицах иномарка сбила девятилетнюю девочку-велосипедистку
Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”
В Беларуси за минувшие выходные в ДТП погибли 6 человек
В Правительстве предлагают расширить основные направления деятельности парка «Великий камень»
мнение
Дмитрий КРЯТ
О кейсе Шрайбмана
Стало известно, кто будет готовить сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации
Ярошенко позитивно оценил отдачу парка «Великий камень» для экономики
Умер народный артист России Валерий Лонской
Назван популярный продукт, ведущий к раку кишечника
Шпаковский: политикоформирующие круги Евросоюза сейчас находятся в конфликтной фазе
Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа
Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли не менее 17 человек и более 270 тыс. пострадали
Белорусско-азиатский форум пройдет в Москве 9 июня
Лугина: предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.
Шпаковский: международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах
Более 600 предложений о трудоустройстве поступит от столичных организаций 10 июня во время ярмарки вакансий
Авторы
СКАНИРУЙТЕ