Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании обозначил задачи, выполнению которых нужно уделить внимание в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Закладка продукции на зиму и контроль за формированием стабилизационного фонда. Все запасы продуктов должны пополняться в соответствии с утвержденными графиками.
Сельскохозяйственные ярмарки. Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что необходимо создать все условия для того, чтобы горожане могли запастись продуктами. Для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями следует оказывать услуги по доставке продуктов на дом.
Новогодние праздники. Соответствующие городские службы уже должны включаться в подготовку праздничных мероприятий: определить места их проведения, разработать программы праздников, оформление столицы к Новому году, подготовить иллюминацию и так далее.
Ремонт улично-дорожной сети. Все работы необходимо завершить до 15 октября – не дожидаясь, когда погодные условия станут для этого помехой.
Общественный транспорт. Дано поручение провести серьезный анализ загруженности городского пассажирского транспорта и внести предложения по снижению затрат на его работу.
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Закладка продукции на зиму, сельскохозяйственные ярмарки, общественный транспорт. О чем шла речь на совещании в Мингорисполкоме
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Фото: Александр ГОРБАШ