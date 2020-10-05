Закладка продукции на зиму, сельскохозяйственные ярмарки, общественный транспорт. О чем шла речь на совещании в Мингорисполкоме

. Все запасы продуктов должны пополняться в соответствии с утвержденными графиками.. Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что необходимо создать все условия для того, чтобы горожане могли запастись продуктами. Для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями следует оказывать услуги по доставке продуктов на дом.. Соответствующие городские службы уже должны включаться в подготовку праздничных мероприятий: определить места их проведения, разработать программы праздников, оформление столицы к Новому году, подготовить иллюминацию и так далее.. Все работы необходимо завершить до 15 октября – не дожидаясь, когда погодные условия станут для этого помехой.. Дано поручение провести серьезный анализ загруженности городского пассажирского транспорта и внести предложения по снижению затрат на его работу.