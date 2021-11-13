Захарова: в ситуации с беженцами неуместно говорить о политике

Официальный представитель МИД России считает, что решить проблему, возникшую на границе можно только, помогая людям, попавшим в трудную ситуацию.

Мария Захарова.

Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

– Страдают люди, дети, женщины беременные. Мы видим практическую поддержку и содействие, которые идут от Минска. Это работа как общественных организаций, так и государственных структур, - заявила в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» Мария Захарова. – Что мы видим со стороны того самого цивилизованного мира, который бесконечно всех поучает? Разговоры о гибридной угрозе, атаке, заявления о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание себя колючей проволокой и переваливание ответственности на кого угодно.

По мнению дипломата, решение проблемы есть только одно - помощь беженцам, ради которой должны объединить усилия разные страны.

– Наши западные партнеры должны задать себе вопрос, кто они есть, – заявила представитель МИД РФ. – Момент истины для западного мира настал. Где то самое сообщество, которое заманивало в свои райские кущи? Оно теперь отворачивается. Когда люди нуждаются в конкретной гуманитарной помощи, не высокой политической или правовой, европейские государства начинают рассуждать о том, сколько колючей проволоки им необходимо.

По словам Марии Захаровой, сейчас та самая ситуация, когда любые разговоры на любые политические темы в принципе неуместны.

– Вижу реакцию простых людей из разных стран, которые уже говорят своим правительствам: «Очнитесь! Вы столько учили нас высоким идеалам, вы столько указывали странам Ближнего Востока, как им жить и что им делать. Но может вы соизволите ответить за свои слова?», – поделилась дипломат. – Вы меня простите, но западному сообществу перед гражданами Ирака каяться не одно десятилетие. Я под этим подразумеваю не только снобистское «Извиняемся» (хотя они даже и этого не сказали). Они должны просить искреннего прощения, признавая свою прямую вину, и оплачивать восстановление того, что они разрушили.