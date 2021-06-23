Новые санкции ЕС против Беларуси – вмешательство во внутренние дела соседнего государства. Российская столица солидарна с белорусской в неприятии этих нелегитимных ограничительных мер. Так высказалась во время сегодняшнего брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует ТАСС.
– Мы солидарны с нашими белорусскими коллегами в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, введенных Западом с нарушением международного права. В комментарии МИД Беларуси указывается, что это граничит с объявлением экономической войны. Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Беларуси 21 июня, является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства – члена Организации Объеденных Наций и участника ОБСЕ, – пояснила она.
Фото пресс-службы МИД РФ
Опубликовано:
1011
Захарова: Россия солидарна с Беларусью в неприятии новых санкций Запада против республики
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter