Захарова ответила польскому МИД по поводу миграционного кризиса: вы лжете сами себе

– написала Мария Захарова.Она отметила, что примеров тому немало, а некоторые из них уже стали хрестоматийными.– указала представитель МИД РФ.Мария Захарова повторила слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сказанные им сегодня, о том, что ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке. И решаться он должен при полном уважении международного гуманитарного права.– подчеркнула Мария Захарова.– констатировала представитель МИД РФ.Вместо лекций о напряженности она посоветовала пресс-секретарю МИД Польши заняться обеспечением прав журналистов, "которых польские силовики выдавливают с пограничных участков, применяя агрессивную физическую цензуру, включая блокировку сотовой и интернет-связи и светошумовое воздействие".– подчеркнула Мария Захарова.– добавила официальный представитель МИД РФ.