Захарова ответила на обвинение главы МИД Британии относительно проблем на границе Беларуси и Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинение главы британского дипломатического ведомства Лиз Трасс России в миграционном кризисе на границе Беларуси.
Фото: РИА Новости
Ранее глава МИДа Британии Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за ситуацию и должна оказать давление на Минск, чтобы прекратить кризис.
— Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять, — написала Мария Захарова в своем Тelegram-канале в воскресенье утром.