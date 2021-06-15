Захарова оценила уход журналистов Би-би-си с пресс-конференции по ситуации с самолетом Ryanair: лицемеры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поведение журналистов Би-би-си на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси, организованной МИД Беларуси.
Во время пресс-конференции
«Журналисты Би-би-си ушли с пресс-конференции МИД Беларуси в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать, – написала Мария Захарова. –Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры».
Помимо того, она посоветовала тем, кто хочет разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании, смотреть пресс-конференцию от начала до конца. «Очень познавательно», – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
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