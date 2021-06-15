Захарова оценила уход журналистов Би-би-си с пресс-конференции по ситуации с самолетом Ryanair: лицемеры

Во время пресс-конференции

, – написала Мария Захарова.Помимо того, она посоветовала тем, кто хочет разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании, смотреть пресс-конференцию от начала до конца., – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.