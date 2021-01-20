Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в интервью телеканалу «Матч ТВ», передает ТАСС.
«То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы – предвзятое, неспортивное [решение]», – сказала она.
Захарова добавила: «По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации».
Фото: ТАСС
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Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею
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