Захарова – международным организациям: посмотрите, как людям помогает Беларусь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", затронула тему пиара международных организаций на беженцах. Отметила следующее:
- В профильных международных организациях есть советующий мандат по реагированию на аналогичные ситуации. И этого мандата они должны не просто придерживаться, а его реализовывать. Не должно быть такого двуличия, которое мы наблюдаем сегодня. Это касается и международных организаций, и, кстати говоря, неправительственных институтов также, и, безусловно, общественных деятелей. Вспомните ваши прежние заявления, вспомните те лекции, которые вы в прямом и переносном смысле читали международному сообществу, о том, как нужно помогать людям. Посмотрите, как людям помогает Беларусь. Как официальные власти, так и обыватели – еда, медикаменты, оказание медицинской помощи. Вспомните, как долго вы учили Минск соответствовать высоким стандартам. Почему же вы сейчас сами не соответствуете? Такой удачный момент. Зачем сейчас вы превращаете жизнь людей, которые и без того бегут от страданий, в ад?