Захарова: диаметральное восприятие Берлином блокировок СМИ у себя и у других поражает

«Медийный шторм» Берлина в ответ на ограничение Минском доступа к Deutsche Welle при полном равнодушии германского правительства к бессрочной блокировке двух каналов немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT со стороны YouTube поражает своей «акробатической гибкостью восприятия». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.
Комментируя принятое 28 октября решение Минска о блокировке ряда новостных интернет-ресурсов, включая немецкое СМИ Deutsche Welle, в связи с распространением на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанные экстремистскими, дипломат напомнила: месяц назад «с непроницаемым спокойствием, если не с показным равнодушием, германский истеблишмент отнесся к бессрочной блокировке» канала RT DE со стороны YouTube.
«Никого из власть имущих в ФРГ тогда особенно не смутило, что решение с таким масштабом последствий (доступа к суперпопулярным источникам информации были в один момент лишены более 700 тысяч подписчиков) принимается заокеанской компанией в порядке произвола и даже в нарушение собственных сакральных «внутренних правил сообщества». Ни заявления «РТ», ни демарши российского внешнеполитического ведомства, ни возмущение пользователей не поколебали немецкую демократию – не удалось вышибить даже театральную слезу. Не слышно было возмущений, как вообще возможна такая неприкрытая цензура в претендующей на эталонность демократии», – отметила Мария Захарова.
Однако, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, случай с немецким вещателем, когда выдвинутые «обвинения основаны на конкретных нормах белорусского законодательства, о которых там [в Германии] прекрасно были осведомлены», вызывает у ФРГ «настоящий медийный шторм, на грани цитокинового».
«Гром и молнии мечут заместитель официального представителя МИД страны Андреа Зассе и уполномоченная правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс, без стеснений заклеймившая Беларусь «диктатурой». Правильно ли я понимаю, что США, Прибалтика и сама Германия теперь Берлином будут именоваться именно так? Ведь американские интернет-компании блокируют СМИ, в Латвии штампуют уголовные обвинения против журналистов, в Литве официально запрещают вещание российским медиаоператорам, в Эстонии под угрозами тюремных сроков фактически закрывают редакцию «Спутника», а в Германии препятствуют их открытию», – указала Мария Захарова.
Она выразила изумление «чудесам поистине акробатической гибкости восприятия реальности у германского политического и медийного бомонда». «Информационно-политические гаргульи не перестают источать гневные речи, пытаясь защитить то, чего уже давно нет, – высокие западные стандарты в области свободы слова, – подытожила официальный представитель МИД РФ. – Смешно и грустно следить за пополнением рубрики #ЭтоДругое».
Фото: ТАСС