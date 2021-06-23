Захарова: Берлин продолжает нагнетать напряжение в двусторонних отношениях с Москвой

Германии нужно вести диалог с Россией, а не стремиться "нарастить мускулы", чтобы защитить либеральные ценности. Об этом заявила во время сегодняшнего брифинга официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сообщает ТАСС.
– Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вместо того, чтобы взять пример с Ангелы Меркель, – в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны напомнить о важности диалога с РФ, с которой Германия связана исторически, социально-экономически, – решила призвать командный состав Бундесвера нарастить мускулы для защиты либеральных ценностей перед лицом России, – обозначила она.
Вторую половину июля Захарова назвала временем, когда заявления немецких военных их особо заинтересуют.
Представитель внешнеполитического ведомства России также прокомментировала заявление министра обороны ФРГ об угрозах со стороны России, Китая и исламского экстремизма.
– Кто дал вам право ставить на одну позицию, сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом с другой. Я хочу напомнить министру обороны ФРГ, что Россия борется с радикальным исламизмом в Сирии, в отличие от Германии, – высказалась Захарова.
Фото пресс-службы МИД РФ
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