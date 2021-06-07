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Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Михаил Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси, договор со специалистом расторгнут. Такая информация размещена на сайте Федерации хоккея.

Фото: hockey.by

Члены исполкома ФХБ заслушали доклад Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Главный тренер подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации.

– Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира, который завершился 6 июня в Риге. Белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0). Кроме того, команда Михаила Захарова сумела отобрать одно очко у Чехии, уступив в овертайме (2:3). С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе, пропустив вперед Россию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Швецию, Данию и Великобританию. В итоговой классификации ЧМ-2021 белорусы опередили только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах. Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным, – отметили в пресс-службе. 

Для Михаила Захарова это был третий приход к штурвалу сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской "Юности", но затем сосредоточился только на сборной.

В сезоне 2019/2020 сборная Беларуси под управлением Михаила Захарова провела всего 8 матчей: 5 побед, 3 поражения (шайбы: 23-19). Это связано с тем, что в 2020 году началась пандемия коронавируса. Были отменены весенние товарищеские поединки, а также чемпионат мира в Швейцарии. В том сезоне белорусская команда выиграла ноябрьский Кубок четырех наций в Лиепае и декабрьский Кубок шести наций в Будапеште, а также в феврале финишировала последней на словацком Kaufland Cup.

В сезоне 2020/2021 до чемпионата мира сборная Беларуси в феврале выступила на турнире в Казахстане, где потерпела три поражения – от первой команды хозяев (2:5), олимпийской сборной России (2:4) и Казахстана-2 (2:3 ОТ).

В апреле белорусы провели семь товарищеских матчей, победив в Будапеште Австрию (5:1) и Венгрию (3:2), уступив в Москве основной и олимпийской сборным России (3:6 и 0:2), обменявшись в Нюрнберге победами с Германией (4:1 и 0:2) и проиграв в Риге Казахстану (0:2).
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