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Закаты на Минском море, цветущий рапс и пикники на природе: чем делятся белорусы в Instagram в первые выходные лета
После такой морозной зимы нам было необходимо теплое лето. Оно так и началось: уже несколько дней в стране солнечно и без осадков. Белорусы встречают любимую пору ярко – об этом говорят их публикации в Instagram. Редакция sb.by собрала лучшие посты первых летних выходных в сегодняшней подборке.
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.