Загрязненные радионуклидами грибы и ягоды выявлены в текущем году в четырех районах Брестчины

В четырех районах Брестской области учреждениями государственного санитарного надзора с начала текущего года выявлены дары леса с превышением предельных норм содержания радионуклидов.
– Ежегодно в сезон сбора даров леса учреждениями государственного санитарного надзора Брестской области совместно с Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением проводится радиационный контроль данной лесной продукции, – напомнили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – По результатам совместной работы за прошедший период 2020 года выявлено несоответствие нормативным требованиям в 5,3% исследованных проб грибов и 8% проб ягод по содержанию радионуклидов цезия-137. В текущем году загрязненные радионуклидами дары леса регистрировались в Столинском, Лунинецком, Пинском и Дрогичинском районах.
Специалисты напоминают сборщикам грибов и ягод, что, несмотря на прошедшие 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС, пробы дикорастущей продукции с превышением содержания радионуклидов периодически регистрируются.
– В каждом лесхозе определены места, где можно осуществлять сбор даров леса, а где их сбор запрещен, – отметили в центре. – На видных местах в лесах вывешены аншлаги. Учитывая, что начинается осенний сезон сбора грибов, настоятельно рекомендуем проверять их на содержание радионуклидов. Грибы, собранные для собственного потребления, можно проверить в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии на бесплатной основе.
Санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области не рекомендует покупать дары леса у лиц, торгующих вдоль автомобильных дорог, на улицах, возле рынков и иных неустановленных местах без документов, подтверждающих их безопасность на содержание радионуклидов.
В 2019 году лабораториями санитарно-эпидемиологической службы Брестской области было исследовано 6472 пробы пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе 3780 проб из общественного сектора и 2692 пробы из личных подсобных хозяйств. В общественном секторе все пробы соответствовали нормативным требованиям. Несоответствие радионуклидов цезия-137 было выявлено в 57 пробах даров леса. Речь при этом шла о пяти районах Брестчины: Ивановском, Столинском, Кобринском, Лунинецком и Дрогичинском.
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Загрязненные радионуклидами грибы и ягоды выявлены в текущем году в четырех районах Брестчины
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