Загрязненные радионуклидами грибы и ягоды выявлены в текущем году в четырех районах Брестчины

, – напомнили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Специалисты напоминают сборщикам грибов и ягод, что, несмотря на прошедшие 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС, пробы дикорастущей продукции с превышением содержания радионуклидов периодически регистрируются., – отметили в центре.Санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области не рекомендует покупать дары леса у лиц, торгующих вдоль автомобильных дорог, на улицах, возле рынков и иных неустановленных местах без документов, подтверждающих их безопасность на содержание радионуклидов.В 2019 году лабораториями санитарно-эпидемиологической службы Брестской области было исследовано 6472 пробы пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе 3780 проб из общественного сектора и 2692 пробы из личных подсобных хозяйств. В общественном секторе все пробы соответствовали нормативным требованиям. Несоответствие радионуклидов цезия-137 было выявлено в 57 пробах даров леса. Речь при этом шла о пяти районах Брестчины: Ивановском, Столинском, Кобринском, Лунинецком и Дрогичинском.