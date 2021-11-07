Загрязненность воздуха в Нью-Дели третий день превышает крайне опасный уровень

По данным ведомства, средний показатель ИКВ в Нью-Дели на утро 7 ноября составил 436. В то время как в пригородах столицы ситуация еще хуже: в Гургаоне зафиксирован показатель 460, за ним следуют Газиабад (458), Ноида (455), Фаридабад (449). Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух признается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как подчеркивают власти, указывает на крайне опасное загрязнение.Жители жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.Индийская столица отметила в ночь с четверга на пятницу главный индусский праздник года Дивали ("праздник огней") - несмотря на официальный запрет, в городе всю ночь грохотали тысячи фейерверков и петард, гарь от них ухудшила и без того загрязненную атмосферу столицы. После фестиваля качество воздуха там упало до самого низкого уровня за 5 лет. Утром 5 ноября в ряде центральных районов города концентрация в воздухе частиц диаметром менее 2,5 микрометров достигла 999. Это максимум для установленных в городе измерительных приборов. Поэтому можно предположить, что степень загрязнения превысила одну тысячу.Кроме того, после праздника был зафиксирован резкий рост случаев сжигания стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. По сегодняшней информации газеты Economic Times, на вечер субботы был отмечено 5 159 пожаров на полях в регионах, близких к столице. Власти столицы обвиняют правительства соседних штатов в бездействии и нежелании бороться с таким способом очистки полей от стерни.Обычно осенью в Дели нет ветров. Следует отметить, что расположенный в низине город и так достаточно плохо вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице характеризуется резким ухудшением воздуха. По оценкам местных ученых, его вдыхание наносит такой же вред организму, как и курение 50 сигарет в день.