Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме

уточняется в сообщении.В настоящий момент в стадии завершения находятся строительно-монтажные работы на основной установке замедленного коксования со сроками реализации в мае. К концу текущего года комплекс замедленного коксования будет введен в эксплуатацию полностью. Это позволит увеличить эффективность работы завода по выпуску светлых нефтепродуктов и значительно уменьшить негативное воздействие производства на окружающую среду.Кроме того, продолжаются работы по реконструкции установок комплекса "Гидрокрекинг" и капитальному ремонту цехов № 101, 105, 106 завода "Полимир".