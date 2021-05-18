Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте газеты предприятия.
– Загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом. За две недели мая переработано около 300 тыс. т нефти. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, – уточняется в сообщении.
В настоящий момент в стадии завершения находятся строительно-монтажные работы на основной установке замедленного коксования со сроками реализации в мае. К концу текущего года комплекс замедленного коксования будет введен в эксплуатацию полностью. Это позволит увеличить эффективность работы завода по выпуску светлых нефтепродуктов и значительно уменьшить негативное воздействие производства на окружающую среду.
Кроме того, продолжаются работы по реконструкции установок комплекса "Гидрокрекинг" и капитальному ремонту цехов № 101, 105, 106 завода "Полимир".
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Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме
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