Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте

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БЕЛТА

, - сказала главврач.По ее словам, помимо общих требований, предъявляемых к донорам, в случае с иммунной плазмой анти-COVID-19 существуют определенные критерии. В частности, должно пройти не менее 15 дней с момента клинического выздоровления пациента и последнего отрицательного лабораторного анализа на инфекцию., - подчеркнула Марина Осоприлко.Она обратила внимание на тот факт, что плазма крови является дополнительным, а не основным методом лечения COVID-19. Показания для ее назначения устанавливает лечащий врач либо консилиум врачей. Ценный компонент крови будет выдаваться по заявкам в лечебные учреждения., - заключила главврач областной станции переливания крови.