Чемпионат Европы по гандболу в 2026 году может одновременно пройти в Беларуси, Польше и Литве

В Беларуси могут пройти матчи чемпионата Европы по гандболу. Ждать придется несколько лет, но зато, если все сложится, этот турнир может оказаться уникальным. И не только для белорусского гандбола.

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Идея привезти в Беларуси крупные гандбольные соревнования витала в кулуарах Белорусской федерации гандбола уже давно. В том, что проведение таких соревнований гарантированно получило бы аншлаг – сомневаться не приходится. Достаточно заглянуть на матчи «Мешков Брест» или в армейский Дворец спорта. Но организация таких турниров – дело дорогое. Настолько, что идея разделить право проведения турнира с соседями выглядит вполне логичной.

В минувшем январе впервые в истории гандбольный чемпионат Европы прошел сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская команда тогда, напомним, начинала играть в Граце, после перебралась в Вену. На том же Евро ряду команд пришлось играть в Мальме, а решающие игры турнира прошли в Стокгольме. Поначалу с точки зрения логистики и организации план выглядел слишком запутанным, но в итоге все прошло отлично. И теперь, надо полагать, тенденция станет трендом. В 2022 году чемпионат разделят между собой Венгрия и Словакия. Далее, в 2024 году турнир забрала Германия, а вот следующий слот 2026 года пока свободен. И именно на него претендует совместная заявка Беларуси, Польши и Литвы. В Белорусской федерации гандбола объясняют: этот союз образовался не вдруг.

– Инициатива исходила от польской стороны. Президент польской федерации гандбола Анджей Красницкий, являющийся также и руководителем Национального олимпийского комитета этой страны, обратился к председателю БФГ Владимиру Коноплеву с предложением подать совместную заявку. Но заметил, что для придания заявке весомости, нужен третий участник. Коноплев обратился к президенту Литовской федерации гандбола Донатосу Пасвенскасу, который дал согласие. В феврале 2019 года в Минске руководители подписали протокол о намерениях, отправленный в ЕГФ. До октября нынешнего года требовалось подать официальную заявку, что и было сделано.

На то, чтобы принять в 2026 году сильнейшие гандбольные сборные Европы, претендуют также Хорватия, Франция, Швейцария и Швеция, а также совместная заявка Дании и Норвегии. Беларусь, Литва и Польша – соседи, но в отличие от недавнего чемпионата в Австрии, Норвегии и Швеции, добраться с одной арены на другую для болельщиков может оказаться не так и просто из-за границ. Своего рода индикатором здесь должен стать чемпионат мира по хоккею, который будущей весной пройдет в Беларуси и Латвии. Можно также использовать и опыт проведения II Европейских игр. В любом случае, к обсуждению деталей организации руководителям польской, литовской и белорусской федераций еще предстоит вернуться, заявили в БФГ:

– Технические моменты проведения турнира пока не обсуждались, но, если говорить о Беларуси, то предполагается матчи чемпионата Европы проводить в двух городах – Минске и Бресте. Во-первых, в этих городах гандбол пользуется популярностью, и болельщики охотно придут на трибуны. Во-вторых, в Минске есть сразу две площадки, соответствующие всем требованиям ЕГФ, – «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». В Бресте спорткомплекс «Виктория» при определенных доработках также сможет принимать матчи групповой стадии. По требованиям ЕГФ, встречи на этой стадии должны проходить на аренах вместимостью не менее 5000 зрителей. Для стадии плей-офф нужны более вместительные арены, но оба минских спорткомплекса полностью подходят.

В любом случае процесс запущен. После официального заявления о намерениях претенденты должны подать в Европейскую федерацию гандбола официальные заявки. Сделать это нужно до мая. Далее – презентации и голосование. В БФГ убеждены: совместными усилиями Беларусь, Литва и Польша смогут найти компромиссные решения, которые позволят болельщикам получить максимум удовольствия от грандиозного спортивного события.

- Отправленные в ЕГФ документы – это, по сути, официальное обозначение намерений провести чемпионат. Теперь в ближайшие месяцы нам предстоит подготовить презентацию нашей заявки. Окончательное представление должно проходить непосредственно во время конгресса – в ноябре 2021 года. Но в соответствии с документами, которые нам должны прислать из ЕГФ, предполагается в мае – июне показать предварительную презентацию. Кроме этого, представители ЕГФ должны будут посетить каждую из стран-претенденток и оценить условия для организации чемпионата. Правда, назвать конкретные сроки до получения всех документов из ЕГФ сложно. Главное – работа начата.

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