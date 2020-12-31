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«Загадай желание». Сегодня профсоюзы поздравят воспитанников детских домов семейного типа

Традиционная областная елка в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» прошла в Могилеве. Гостями этого праздника стали 560 ребят. Зампредседателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова поздравила мальчиков и девочек, а также их родителей с Новым годом, пожелала им счастья, здоровья и реализации творческих и профессиональных планов. Коллектив ДК области подготовил для ребят занимательный мюзикл-сказку «Новогодний БАТЛ», а профсоюзы – сладкие подарки.


А сегодня праздничный марафон поздравлений продолжится в детском доме семейного типа могилевчан Барабановых. Сегодня здесь воспитывается 12 детей – в их числе восемь приемных и один усыновленный. 31 декабря Дед Мороз со Снегурочкой также вручат подарки воспитанникам двух детдомов семейного типа – участников профсоюзной благотворительной акции «Загадай желание», которая впервые проводится на Могилевщине в нынешнем году. Мальчики и девочки заранее написали письма Деду Морозу со своими мечтами и желаниями. И сотрудники областного объединения профсоюзов исполнили каждую из «заявок» маленьких друзей.


В ближайших планах профсоюзов также – оказание безвозмездной помощи в укреплении материально-технической базы подшефных учреждений, организация детских поездок на новогодние представления и в «резиденции» Дедов Морозов. В особой зоне внимания, конечно, – дети из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники социальных приютов и интернатов.




Фото: mogilevnews.by
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