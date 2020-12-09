Сотрудники наркоконтроля Гомельщины остановили для досмотра автомобиль Peugeot вблизи агрогородка Дудичи в Калинковичском районе. В легковушке кроме 30-летнего водителя, как оказалось, рабочего крупного завода, находилась пассажирка. В присутствии понятых у мужчины изъяли пустую пачку из-под сигарет, в которой оказался пакетик с белым порошкообразным веществом. Осмотрели также карманы куртки пассажирки, где обнаружили подобный же пакет с порошком. Вещества отдали на экспертизу. Специалист заключил, что это особо опасные психотропы амфетамин и метамфетамин.
– Общий вес изъятого около 20 грамм, – подытожили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По факту обнаружения возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ. Мужчина и 35-летняя женщина, кстати, заместитель начальника ЦБУ одного из банков в Мозыре, арестованы. Идет следствие.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Задержаны жители Мозыря с крупной партией психотропов
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