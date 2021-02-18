Задержаны студенты, устроившие дебош в парикмахерской

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В среду, 17 февраля, двое парней (21 и 23 лет) устроили погром в парикмахерской, расположенной во Фрунзенском районе столицы. Хулиганы повредили имущество и распылили в помещении огнетушитель.Незамедлительно в деструктивном телеграм-канале были опубликованы фотографии с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро появились ложные домысли и комментарии. В милиции пояснили, что на фото – две группы задержания Департамента охраны МВД. Снимок сделан на улице П. Панченко в Минске. Милиционеры по приметам задержали компанию парней, подозреваемых в хулиганстве.Причастными оказались двое из них, третьего юношу отпустили. Старший приехал из Борисова, младший – из Костюковичей. Первый хранил при себе сверток с гранулами (вещество направили на экспертизу), второй неоднократно привлекался к административной ответственности.Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются мотивы противоправной деятельности. Действиям молодых людей следователи дадут правовую оценку.Видео МВД