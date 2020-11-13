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Задержаны подозреваемые в совершении разбоя в Новогрудке

Милиционеры установили и задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
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Разбойное нападение злоумышленники совершили вечером 11 ноября. Двое мужчин проникли в дом к 80-летнему жителю Новогрудка, избили дедушку палкой. Угрожая предметом, похожим на нож, они требовали от пенсионера деньги. Но услышав, как жена пенсионера звонит сыну и просит вызвать милицию, скрылись. 

Выяснили: к преступлению причастны двое местных жителей (им 21 и 22 года). С одним из них накануне познакомилась супруга потерпевшего, когда просила помочь в поиске ее сына. Женщина, пригласив молодого человека в дом, отблагодарила его за услугу рублем. Внимательный гость заметил в комнате сейф и с товарищем спланировал нападение. 

Меньше чем за сутки оперативники проверили десятки людей, чтобы выйти на подозреваемых. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств разбоя, а фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям.

Один из задержанных – гражданин другого государства и временно проживает в Новогрудке, работает на одном из городских предприятий. Его подельник – безработный житель одной из районных деревень. Оба привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Видео МВД
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