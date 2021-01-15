Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности

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Подозреваемых – 42-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу – задержали 12 января. С августа 2020 года пара занималась финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и других протестных акциях на территории столицы. В том числе путем оплаты штрафов, возмещением содержания в ЦИП и ИВС. Все использованные средства они получали из-за рубежа, но часть денег минчане тратили на личные нужды. Они арендовали дорогое жилье в Минске, приобретали недешевые вещи и так далее.В ходе опроса задержанный пояснил, что предложение заняться такой деятельностью ему поступило от фонда солидарности By_Help.В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тыс. долларов США и евро.Видео МВД