Задержаны организаторы и исполнители терактов на Могилевщине

В августе и сентябре 2021 года под Бобруйском и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера. Фото- и видеоотчеты о них были распространены в деструктивных и экстремистских телеграм-чатах, в том числе «Буслы ляцяць».



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Видео - МВД





Начальник отдела УУР УВД Могилевского облисполкома Александр Курпаченко уточнил:



– Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками белорусской железной дороги 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527. Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевщины во взаимодействии с ГУБОПиК установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска. Одному из них 27 лет, второму – 30, третьему – 45 лет. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных, возбудили уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма. Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты вещественные доказательства, которые послужили средствами для установления фактических обстоятельств совершенных преступлений.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенных в Минске. Также устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице.

kislyak@sb.by