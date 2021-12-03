Задержаны минчане, которые разбили окна работнику столичной прокуратуры

Сотрудниками ГУБОПиК МВД и столичного уголовного розыска установлены лица, которые ночью 8 апреля текущего года разбили камнями окна в квартире работника прокуратуры Минска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.
Установлено, что преступление совершено в отношении представителя правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Организаторами указанного преступления являлись администраторы экстремистского телеграмм-канала «Буслы ляцяць» , входящего в террористическую организацию «Супраціў». Они позиционировали данное деяние как «акцию направленного действия».
Двое задержанных сейчас находятся в следственном изоляторе, активно сотрудничают со следствием, готовы возместить ущерб.
В свою очередь СК сообщает, что фигурантами являются двое столичных жителей в возрасте 43 и 36 лет. Один из них индивидуальный предприниматель в сфере строительства, второй – инженер.
В тот день они бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. После этого они скрылись с места преступления.