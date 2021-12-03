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Задержаны минчане, которые разбили окна работнику столичной прокуратуры

Сотрудниками ГУБОПиК МВД и столичного уголовного розыска установлены лица, которые ночью 8 апреля текущего года разбили камнями окна в квартире работника прокуратуры Минска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.
Установлено, что преступление совершено в отношении представителя правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Организаторами указанного преступления являлись администраторы экстремистского телеграмм-канала «Буслы ляцяць» , входящего в террористическую организацию «Супраціў». Они позиционировали данное деяние как «акцию направленного действия». 

Двое задержанных сейчас находятся в следственном изоляторе, активно сотрудничают со следствием, готовы возместить ущерб.

В свою очередь СК сообщает, что фигурантами являются двое столичных жителей в возрасте 43 и 36 лет.  Один из них индивидуальный предприниматель в сфере строительства, второй – инженер.

 В тот день они бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. После этого они скрылись с места преступления.  
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