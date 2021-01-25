Задержаны хакеры, совершавшие атаки на онлайн-биржи

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Задержаны двое жителей Бобруйска и Минска, которые с помощью вредоносного компьютерного обеспечения совершали атаки на различные онлайн-сервисы, чтобы завладеть аккаунтами пользователей для их последующей продажи.По информации правоохранителей, преступной деятельностью 30-летний бобруйчанин (директор одного из частных предприятий) занимался с января 2018 года. На специализированных хакерских ресурсах он покупал программы для «брутфорса» (получение несанкционированного доступа к аккаунтам путем подбора паролей). Поработав с приобретенным софтом, мужчина стал организовывать атаки на веб-ресурсы, в интерфейсе которых есть функция входа в личные кабинеты пользователей. Чтобы не выдать свое местонахождение, злоумышленник арендовал квартиры и там размещал компьютеры с «вредоносами».После того как вредоносный софт подбирал правильную комбинацию логина и пароля, он получал доступ к аккаунтам пользователей. Затем при помощи специальной программы (чекер) выбирал учетные записи с положительным платежным балансом либо с привязанными банковскими картами. Изменив пароль, он тем самым блокировал доступ владельцам аккаунтов.Украденные аккаунты он продавал оптом различным киберпреступникам через теневые криминальные интернет-форумы. Иногда переводил деньги со счета жертвы на свои электронные счета в сервисах QIWI, Webmoney и биткоин-кошелек. Среди пострадавших от атак – торговые площадки Walmart, eBay, игровые сервисы Minecraft, Sony Entertainment Network, Fortnight, а также онлайн-биржи по продаже криптовалют.Когда такой бизнес стал приносить стабильный доход, мужчина решил его расширить. Для определенных работ (как правило, черновых) он стал привлекать посторонних, регулярно выплачивая им вознаграждение. А одному из подельников, 31-летнему минчанину, он передал вредоносный софт, и тот самостоятельно «бруттил» учетные записи интернет-пользователей, а процент от добычи перечислял «работодателю».Задержали обоих фигурантов на днях. В ходе обысков была изъята дорогостоящая компьютерная техника и банковские карты, на которых находились похищенные деньги – около 200 тысяч долларов США, которые будут обращены в доход государства.Фото и видео МВД